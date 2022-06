Lazio, Escalante verso l’addio, piace al Cadice (Di martedì 7 giugno 2022) Sulla lista dei partenti dalla Lazio c’è Escalante: dopo il prestito di sei mesi all’Alaves con cinque gol, piace al Cadice Fra i calciatori della Lazio che figurano sulla lista dei partenti c’è anche Gonzalo Escalante. Rientrato dal prestito semestrale all’Alaves, con il quale è retrocesso pur fornendo un buon contributo (17 partite, 5 gol e un assist), il centrocampista cambierà nuovamente aria in estate. Come riporta Grada3, il Cadice ha chiesto a Tare il calciatore in prestito ma la Lazio non ci sente e valuta solo una cessione a titolo definitivo sulla base di 2-3 milioni di euro. Soldi che permetterebbero anche una plusvalenza visto l’arrivo dell’argentino a parametro zero nel 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Sulla lista dei partenti dallac’è: dopo il prestito di sei mesi all’Alaves con cinque gol,alFra i calciatori dellache figurano sulla lista dei partenti c’è anche Gonzalo. Rientrato dal prestito semestrale all’Alaves, con il quale è retrocesso pur fornendo un buon contributo (17 partite, 5 gol e un assist), il centrocampista cambierà nuovamente aria in estate. Come riporta Grada3, ilha chiesto a Tare il calciatore in prestito ma lanon ci sente e valuta solo una cessione a titolo definitivo sulla base di 2-3 milioni di euro. Soldi che permetterebbero anche una plusvalenza visto l’arrivo dell’argentino a parametro zero nel 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24.

