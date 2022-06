Juve, il big fa chiarezza: “Nessuna trattativa” (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, un altro big è stato accreditato di un addio alla maglia bianconera: il diretto interessato chiarisce In casa Juve è tempo di cambiamenti.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, un altro big è stato accreditato di un addio alla maglia bianconera: il diretto interessato chiarisce In casaè tempo di cambiamenti.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

robypec75 : @Napolinblack Tutte le big stanno riducendo gli stipendi dei loro assistiti ( barca real ..la stessa juve inter )… - ZonaBianconeri : RT @ArenaSportiva1: ??#calciomercato ???????? La situazione di Mimmo #Berardi non cambia: per le big non è una prima scelta e i 30M del #Sassu… - ArenaSportiva1 : ??#calciomercato ???????? La situazione di Mimmo #Berardi non cambia: per le big non è una prima scelta e i 30M del… - DrBaudelaireACM : @NickValensi9 @Sianews_ Se tu non riesci a vedere che la Juve dopo aver fatto lo stadio di proprietà ha fatto un sa… - Cami71Michele : @Gabgar71 @pandadaria Convinto solo Inter Milan Juve possano crescere blocchi giocatori anche per la nazionale. Non… -