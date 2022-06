Advertising

periodicodaily : J. H. Guraj e la chitarra acustica in un live emozionale Periodico Daily #JHGuraj @odettetapella -

RavennaToday

in versioneacustica, con un fingerstyle minimalista che scintilla con la rifrazione tipica della foschia padana e si tinge del verde scuro dei boschi calabresi in cui è cresciuto. ...in versioneacustica, con un fingerstyle minimalista che scintilla con la rifrazione tipica della foschia padana e si tinge del verde scuro dei boschi calabresi in cui è cresciuto. All'... Il fingerstyle minimalista di J. H. Guraj risuona nel bosco di Fusignano H. Guraj in versione chitarra acustica con un fingerstyle minimalista che scintilla con la rifrazione tipica della foschia padana. Inoltre si tinge del verde scuro dei boschi calabresi in cui è ...Dal 3 giugno all’8 agosto 2022 va in scena la terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrova ...