Inter e Atalanta si sfidano per un centrocampista di Serie A: dalla Salernitana!

La Salernitana ha agguantato la salvezza all'ultima giornata, nonostante il pesante 0-4 contro l'Udinese. Per la squadra granata sono giorni di fuoco: la fine del rapporto lavorativo con Sabatini e gli scontri a distanza tra quest'ultimo e il presidente Iervolino. L'amministratore delegato dei campani, Maurizio Milan, Intervistato da Il Mattino, ha dichiarato che Inter e Atalanta sono Interessate al centrocampista brasiliano: Ederson. Sabatini lo aveva acquistato dal Corinthias a 6,5 milioni nel mercato di gennaio.

Milan ha dichiarato: "C'è Interesse da parte dei nerazzurri e c'è un'offerta tangibile dell'Atalanta. Stiamo dialogando con l'Inter. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni."

