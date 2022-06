Il problema non è il reddito di cittadinanza (Di martedì 7 giugno 2022) “Cos’è la morale del borghese? Solo una scusa per lasciarmi a bocca asciutta”, dice Alfred, padre di Eliza, nel Pigmalione di George Bernard Shaw. Per quanto lontana... Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 7 giugno 2022) “Cos’è la morale del borghese? Solo una scusa per lasciarmi a bocca asciutta”, dice Alfred, padre di Eliza, nel Pigmalione di George Bernard Shaw. Per quanto lontana... Leggi

Advertising

_Nico_Piro_ : Come scrivo in 'Maledetti Pacifisti' il PUB il Pensiero Unico Bellicista non serve solo a venderci la guerra come c… - VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - GiovaQuez : Ingroia a Palermo a sostegno di Donato: 'Con Francesca, Ancora Italia, Rizzo ed altri si può costruire l'alternativ… - eImudo : Ma poi alla fine, tutte le menti illuminate nerazzurre negli ultimi mesi si sono esposti per il 'Nun zi dugga zanzi… - lukeblakesheep : RT @Anna302478978: la risposta stamattina. Non ho esonero, ne' guarigione, non ho fatto nessun punturino e sono logicamente over 50 FONTI:… -