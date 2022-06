Il Milan torna a essere attraente per gli sponsor

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 giugno 2022) Il brandstando. A inizio 2020 la società rossonera era al 19esimo club per valore d'impresa del calcio europeo, secondo l'European Elite, mentre oggi invece si candida per rientrare nella prossima stagione tra i primi 10, superando così le dirette rivali Inter e Juventus. Il valore d’impresa dei rossoneri è stato stimato attualmente intorno ai 581 milioni, in crescita del 35 per cento nell’ultimo anno, grazie anche alla vittoria dello scudetto, trofeo che mancava da 11 anni. Cifre destinate ad aumentare a partire da settembre, mese del definitivo closing con RedBird. “Odio perdere, mi sento un vincitore. Il futuro dovràcostruito sui successi raggiunti finora con determinazione, migliorando sempre il brand”, ha dichiarato al suo arrivo nella nuova sede, il fondatore di RedBird Capital ...