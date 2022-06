Forum Comunicazione, al via domani la XV edizione (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - domani, mercoledì 8 giugno, a Roma, partirà la XV edizione del Forum Comunicazione. L'evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in piazza Mastai 9, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.Comunicazioneitaliana.tv . La mattinata sarà dedicata all'employer branding day, sui temi del recruiting marketing e della cultura d'impresa, organizzato in collaborazione con il main partner Indeed, con interventi di phygital talk a cui parteciperanno opinion leader e c-level manager di grandi aziende, che si confronteranno sul presente e sul futuro dell'employer branding, del recruiting e della digital transformation. Il pomeriggio ospiterà, invece, sessioni di approfondimento dedicate al tema della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) -, mercoledì 8 giugno, a Roma, partirà la XVdel. L'evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in piazza Mastai 9, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.italiana.tv . La mattinata sarà dedicata all'employer branding day, sui temi del recruiting marketing e della cultura d'impresa, organizzato in collaborazione con il main partner Indeed, con interventi di phygital talk a cui parteciperanno opinion leader e c-level manager di grandi aziende, che si confronteranno sul presente e sul futuro dell'employer branding, del recruiting e della digital transformation. Il pomeriggio ospiterà, invece, sessioni di approfondimento dedicate al tema della ...

