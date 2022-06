(Di martedì 7 giugno 2022) Il debutto con circa 800 mila telespettatori ed il 5,2% di share ha regalato agli applausi della critica ed il consenso del pubblico. L’Almanacco Del Giorno Dopo, riportato in tv a circa trent’anni dalla sua chiusura, era una scommessa ed è ovviamente presto per dire che l’ha vinta, ma sicuramente è partita col piede giusto. E chi ben comincia.. Ospiti della seconda puntata sono stati i ragazzi de Il, per la prima volta insieme in uno studio televisivo dopo il caso di positività al Covid che li ha colpiti in occasione dell’Eurovision Song Contest e che ha costretto Gianluca Ginoble a cantare dalla sua cameretta. Come da titolo,con Ilhato undicon i tre artisti ...

Advertising

antoclerici : Adoro Drusilla?? e la sua lucida follia! #drusillafoer #AlmanaccoDelGiornoDopo @RaiDue @Drusilla_Foer - HuffPostItalia : Drusilla Foer: 'Sogno un Papa donna, i bagni senza distinzione di sesso, i piccoli teatri al posto di H&M' - chipswilliams1 : @RosiPolimeni @La7tv @Drusilla_Foer Io vista ieri… bravissima!! - BITCHYFit : Drusilla Foer ospita Il Volo e crea un angolo di metatelevisione: “Maleducati, arroganti, andatevene!”… - Luisaambrosell1 : @ilvoloversinte @Drusilla_Foer @ilvolo @GianGinoble @piero_barone @IBoschetto Bravissima Drucilla Foer ....Ci voleva proprio ... -

forever. E forse tra un po' partiranno i "tutti pazzi per" e ci sarà un motivo. L'estate è fatta per sognare pezzi di buona tv ma va detto che non succedeva da anni. Per cui l'...ha debuttato con la prima puntata del nuovo programma di Rai 2. Da lunedì 6 giugno, 'L'almanacco del giorno dopo' apre il preserale della seconda rete pubblica con un appuntamento ogni ...Ecco tutto quello che c'è da sapere. Fonte: IPA. Sembra che il 2022 sia l’anno di Drusilla Foer. Drusilla Foer sbarca su Rai 2 con L'Almanacco del Giorno Dopo Il remake dello storico programma Rai tor ...L’obiettivo della conduttrice, in accordo con gli autori, è quello di non distaccarsi troppo dalla tradizione del format a cui sono legati in tantissimi, in modo particolare chi oggi non è più giovani ...