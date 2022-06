Custode di uno zoo infastidice il leone che gli stacca il dito a morsi davanti ai turisti (Di martedì 7 giugno 2022) Il Custode di uno zoo ha provocato due leoni e una delle bestie gli ha staccato un dito. L'accaduto nel Jamaica Zoo è stato filmato e finito sui social dove ha fatto il giro del mondo. Si tratta di un ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Ildi uno zoo ha provocato due leoni e una delle bestie gli hato un. L'accaduto nel Jamaica Zoo è stato filmato e finito sui social dove ha fatto il giro del mondo. Si tratta di un ...

