Covid | 28 082 nuovi casi con 233 553 tamponi e altri 70 morti

Sono 28.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 70. Sono stati eseguiti 233.553 tamponi. Il tasso di positività sale al 12%. Sono 232 i nuovi casi di Covid in provincia di Como, 148 in quella di Lecco e 37 in quella di Sondrio. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive.