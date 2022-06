Costa da Macron per rafforzare rapporti Portogallo - Francia (Di martedì 7 giugno 2022) Il primo ministro portoghese Antonio Costa si trova a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo dell'incontro, nell'ambito di un pranzo al Palazzo dell'Eliseo, è quello ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Il primo ministro portoghese Antoniosi trova a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel. L'obiettivo dell'incontro, nell'ambito di un pranzo al Palazzo dell'Eliseo, è quello ...

Advertising

Grimi45503788 : @JNegocios Macron ..Costa - Marco_Bello1 : @Ulisse0672 @the_highsparrow …Concordo, magari Letta seguisse Macron (e non sai quanto mi costa scriverlo) - Marco_Bello1 : @Ted0foro …Magari parlasse come Macron!!! (E non sai quanto mi costa dirlo per quello che penso del francese…); sec… -