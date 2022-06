Così iMessage di Apple ti permetterà di richiamare indietro i messaggi inviati

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 giugno 2022) Mentre, nella giornata di ieri, ha annunciato il suo nuovo sistema operativo iOS 16 e dopo aver presentato anche i nuovi modelli di MacBook Air con l’ultimo, aggiornatissimo chip M2, si registra anche una novità di non poco impatto sulla gestione delle comunicazioni attraverso, il servizio distica proprietario dell’azienda di Cupertino. Si tratta di una linea strategica che sembra essere stata intrapresa anche da WhatsApp (anche se, per quanto riguarda l’app distica di proprietà di Meta, non c’è ancora una data precisa per il rilascio di questo aggiornamento) e che, a lungo andare, andrà completamente a stravolgere il nostro modo di portare avanti le comunicazioni. Tra le altre cose, infatti, si potranno modificare idi. LEGGI ANCHE ...