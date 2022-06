Clemente Russo e Guendalina smascherano due naufraghi | “Si sono messi d’accordo”

Leggi su biccy

(Di martedì 7 giugno 2022) Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ospitato diversi exde L’Isola dei Famosi. In studio c’eranoTavassi, Laura Maddaloni e Roger Balduino. Il brasiliano all’inizio ha cercato di passare per vittima di Estefania Bernal, mae Laura l’hanno messo alle strette svelando il teatrino dei due finti piccioncini. “Dopo L’Isola non voglio né Bea, né Estefania, basta. – ha dichiarato Roger – Ho una terza fuori che mi aspetta. No scherzo, ma non voglio tornare con loro due. Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania. Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì abbiamo fatto qualcosa. Eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, ...