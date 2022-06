Calciomercato Monza – Galliani prova a beffare la Lazio per Romagnoli

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @ACMonza tratta per #Pinamonti e sogna #Romagnoli - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | François #Modesto sarà il nuovo direttore dell'area tecnica: #Antonelli rimarrà direttor… - DiMarzio : Potrebbe continuare ancora in #SerieA la carriera di #Ranocchia, obiettivo del #Monza - monza_news : Il sondaggio di #BinarioSport - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato, il Monza si muove per El Shaarawy: le ultime -

news, Balotelli in stand by...: dopo l'approdo in Serie A il club brianzolo continua a valutare nomi importanti, soprattutto per l'attacco . In stand by la ...... da valutare il futuro di Stephan El Shaarawy : il Faraone non è considerato un incedibile e sulle sue tracce c'è ildi Berlusconi e Galliani. (Aggiornamento di MB)Roma news/ ...Tutti pazzi per Willy Gnonto. L’attaccante dello Zurigo, che ha stupito in Nazionale contro la Germania (1-1 a Bologna, il 4 giugno), piace a ...Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, al termine dell'Assemblea di Lega Serie A a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione ...