Calcio: ad Salernitana, 'su Ederson Inter e Atalanta, vale più di 20 milioni' (Di martedì 7 giugno 2022) Salerno, 7 giu. - (Adnkronos) - "C'è Interesse da parte dell'Inter sul giocatore, con loro stiamo dialogando e c'è un'offerta tangibile dell'Atalanta. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni di euro, ma ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la settimana prossima". Lo dice l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, al 'Mattino', in merito al centrocampista granata Ederson. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Salerno, 7 giu. - (Adnkronos) - "C'èesse da parte dell'sul giocatore, con loro stiamo dialogando e c'è un'offerta tangibile dell'. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20di euro, ma ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la settimana prossima". Lo dice l'amministratore delegato della, Maurizio Milan, al 'Mattino', in merito al centrocampista granata

