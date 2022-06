Basket: l’estate di Nico Mannion. Summer League, NBA ed Europei? (Di martedì 7 giugno 2022) Mentre le finali scudetto 2022 fra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano stanno per decollare, all’orizzonte una notizia fa capolino su uno dei talenti più puri del Basket italiano: Nico Mannion. Il playmaker delle “V Nere” infatti, secondo quanto riportato da La Prealpina, potrebbe – all’inizio del mese di luglio – volare negli Stati Uniti per disputare la Summer League 2022, con la volontà di rimettersi in gioco per tornare poi in autunno a fare parte del roster di una franchigia NBA. Una cosa ventilata già all’inizio del mese di maggio, ma che ora trova maggiori riscontri e che dovrà essere inquadrata all’interno di un contesto che, all’inizio del mese di settembre, dovrebbe portare Mannion a far parte dell’Italia del neo allenatore Gianmarco Pozzecco per gli Europei ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Mentre le finali scudetto 2022 fra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano stanno per decollare, all’orizzonte una notizia fa capolino su uno dei talenti più puri delitaliano:. Il playmaker delle “V Nere” infatti, secondo quanto riportato da La Prealpina, potrebbe – all’inizio del mese di luglio – volare negli Stati Uniti per disputare la2022, con la volontà di rimettersi in gioco per tornare poi in autunno a fare parte del roster di una franchigia NBA. Una cosa ventilata già all’inizio del mese di maggio, ma che ora trova maggiori riscontri e che dovrà essere inquadrata all’interno di un contesto che, all’inizio del mese di settembre, dovrebbe portarea far parte dell’Italia del neo allenatore Gianmarco Pozzecco per gli...

Advertising

simonabastiani : #Basket Comincia con un’amichevole di prestigio l’estate 2022 della Nazionale italiana di basket della nuova era Po… - isaago : RT @VLPesaro: L'estate sta arrivando ma noi non ci fermiamo! ?????? Da lunedì 6 a domenica 12 giugno a Ragusa è tempo di Finali Nazionali Unde… - VLPesaro : L'estate sta arrivando ma noi non ci fermiamo! ?????? Da lunedì 6 a domenica 12 giugno a Ragusa è tempo di Finali Nazi… - Segnale_Orario : @RomeoSacchetti Grazie per l'estate più bella del basket italiano da tanto, tantissimo tempo!?????? - filafresh : RT @vogue_italia: La borsa di paglia perfetta per l'estate è proprio questa qui ?? -