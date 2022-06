Atp Stoccarda 2022, Musetti e Basilashvili sospesi per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 7 giugno 2022) Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili vengono sospesi per pioggia durante il loro match di primo turno al torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. Il punteggio è di 7-5 4-2 30-0 e servizio tutto in favore del giocatore georgiano, protagonista fino a questo momento di una prova impeccabile con tutto il proprio arsenale di colpi. Alla fine il direttore di gara ha deciso di rimandare i due negli spogliatoi non appena sono cadute le prime gocce di pioggia. Le condizioni, già prima della sospensione, erano difficilissime a causa del forte vento che sta colpendo in queste ore la cittadina tedesca. Il gioco, inoltre, era stato più volte interrotto anche nel primo set e all’inizio del secondo a causa di alcuni problemi tecnici. Le lamentele dei tennisti, infatti, sembravano ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Lorenzoe Nikolozvengonoperdurante il loro match di primo turno al torneo Atp 250 di. Il punteggio è di 7-5 4-2 30-0 e servizio tutto in favore del giocatore georgiano, protagonista fino a questo momento di una prova impeccabile con tutto il proprio arsenale di colpi. Alla fine il direttore di gara ha deciso di rimandare i due negli spogliatoi non appena sono cadute le prime gocce di. Le condizioni, già prima della sospensione, erano difficilissime a causa del forte vento che sta colpendo in queste ore la cittadina tedesca. Il gioco, inoltre, era stato più volte interrotto anche nel primo set e all’inizio del secondo a causa di alcuni problemi tecnici. Le lamentele dei tennisti, infatti, sembravano ...

