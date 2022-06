Antonella Clerici, la grande amarazza dei fan: il suo programma chiude i battenti (Di martedì 7 giugno 2022) Antonella Clerici e l’amarezza dei fan, il programma chiude i battenti: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che in molti definiscono la Regina del Mezzogiorno, nonché punta di diamante dei programmi Rai è lei, la mitica Antonella Clerici. Una donna che ha saputo valorizzare il suo talento portando dei risultati soddisfacenti all’interno dell’azienda Rai con alcuni programmi dedicati alla cucina tra cui La prova del cuoco e l’attuale E’ sempre mezzogiorno. Purtroppo, però, il programma chiude i battenti e la notizia non fa piacere a molti dei suoi fan. curiosità (foto web)Oltre i famosi programmi culinari, la donna ha dato prova di essere una bravissima conduttrice ... Leggi su kronic (Di martedì 7 giugno 2022)e l’amarezza dei fan, il: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che in molti definiscono la Regina del Mezzogiorno, nonché punta di diamante dei programmi Rai è lei, la mitica. Una donna che ha saputo valorizzare il suo talento portando dei risultati soddisfacenti all’interno dell’azienda Rai con alcuni programmi dedicati alla cucina tra cui La prova del cuoco e l’attuale E’ sempre mezzogiorno. Purtroppo, però, ile la notizia non fa piacere a molti dei suoi fan. curiosità (foto web)Oltre i famosi programmi culinari, la donna ha dato prova di essere una bravissima conduttrice ...

Advertising

ParliamoDiNews : Antonella Clerici gravissimo lutto è morta la nota cantante #antonellaclerici #Oggi #7giugno - zazoomblog : Antonella Clerici l’addio è straziante: purtroppo ci ha lasciati per sempre Lutto enorme - #Antonella #Clerici #l… - Alessan99674341 : @tv_e_calcio Si, sicuramente potrebbero puntare sulla Ventura. Anche se vedrei bene in un contesto caciarone come q… - infoitcultura : Morta cantante di The Voice Senior, l'annuncio di Antonella Clerici - infoitcultura : Antonella Clerici: ecco che lavoro faceva prima di diventare famosa -