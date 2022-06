Amministrative: Letta, 'test per vedere se strategia in campo è quella giusta' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Cinque anni fa noi perdemmo gran parte delle città al voto. Andavamo quasi ovunque da soli o comunque con alleanze molto strette, avevamo scelto l'autossificenza: non pagò. Ora invece abbiamo costruito coalizioni e per me e per tutti noi sarà molto importante vedere il risultato per capire se la strategia che stiamo mettendo in campo è quella giusta". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a BarLetta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata sindaco Santa Scommegna. "Quindi vi chiedo un impegno doppio: l'impegno per Santa che è la candidata migliore a sindaco di BarLetta e quello per dimostrare che la coalizione che stiamo costruendo è quella vincente per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Cinque anni fa noi perdemmo gran parte delle città al voto. Andavamo quasi ovunque da soli o comunque con alleanze molto strette, avevamo scelto l'autossificenza: non pagò. Ora invece abbiamo costruito coalizioni e per me e per tutti noi sarà molto importanteil risultato per capire se lache stiamo mettendo in". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a Barcon Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata sindaco Santa Scommegna. "Quindi vi chiedo un impegno doppio: l'impegno per Santa che è la candidata migliore a sindaco di Bare quello per dimostrare che la coalizione che stiamo costruendo èvincente per le ...

