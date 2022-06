WWE | Madcap Moss batte ancora Happy Corbin

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ennesimo capitolo della sfida traed il suo ex associato. Dopo la vittoria di WrestleMania Backlash da parte die la sconfitta per squalifica rimediata da quest’ultimo a SmackDown, arriva il terzo capitolo della trilogia. A vincere il match è, dopo una battaglia davvero dura con. L’ex King of the Ring è di solito molto a suo agio nei match a stipulazione speciale e nemmeno questo match ha fatto eccezione, con undecisamente in palla. Il match ha avuto un giusto minutaggio ed i due hanno deliziato il pubblico con alcuni spot che hanno utilizzato tutti i più classici oggetti del wrestling: le sedie. Ad essere decisivi, però, ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: In arrivo un cambio di nome per Madcap Moss *RUMOR* #MadcapMoss #WWE - TSOWrestling : Ci sarà anche un nuovo nome per Madcap Moss? #TSOS // #TSOW - IsolaWrestling : MADCAP MOSS RITORNA CON UN NUOVO LOOK E UN NUOVO PERSONAGGIO A WWE SMACKDOWN - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Madcap Moss è tornato con un nuovo look e una nuova gimmick a SmackDown - - SpazioWrestling : WWE: Madcap Moss si presenta a Smackdown con un nuovo personaggio *FOTO* #MadcapMoss #WWE -

WrestleMania Backlash 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rousey vs Flair! Chi avrà il ...sia Omos che MVP mentre Kevin Owens vuole sbugiardare una volta per tutte Ezekiel così come...Laha poi annunciato che Charlotte Flair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene.Moss batte Happy Da alleati ad ...Madcap Moss e Happy Corbin si sono affrontati in un No Holds ... ma questa volta nell’ultimo premium live event della WWE sale di livello con una stipulazione molto spinta.WWE superstar Cody Rhodes has suffered a torn pectoral tendon with fans concerned for his injury status at Hell In A Cell 2022. The American Nightmare is due to face off with Seth Freakin’ Rollins ...