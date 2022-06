Vertice Americhe | Messico sarà rappresentato da ministro Esteri

Advertising

ROMA, 06 GIU - Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, ha spiegato che sarà il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, a rappresentare il su governo aldelle, in programma da oggi fino al 10 giugno a Los Angeles, in California, dopo aver annunciato che non vi parteciperà di persona perché "non tutti i Paesi dell'America sono stati ...Gli Stati Uniti hanno deciso di non invitare Venezuela, Cuba e Nicaragua aldelle, in programma da oggi al 10 giugno a Los Angeles. Lo riferiscono i media locali citando una fonte della Casa Bianca. La decisione, nell'aria da tempo e formalizzata a poche dall'...Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, ha spiegato che sarà il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, a rappresentare il su governo al Vertice delle Americhe, in programma da oggi fino ...L'Occidente si era legato a doppio filo al gas e al petrolio russo. Ora si rivolge (di nuovo) al Medio Oriente per aumentare la produzione di greggio (e «raffreddare» l'inflazione) e alla Cina per pan ...