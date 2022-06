Uomini e Donne, Luca Salatino pazzo di Ida Platano: il gesto (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amicizia tra l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino e Ida Platano, una delle dame più note del trono over, è nata già quando lui era uno dei corteggiatori dell’allora tronista Roberta Giusti. I due, infatti, parlavano e si consigliavano circa le loro vicende amorose. E l’amicizia è proseguita anche durante il trono dello chef romano, come dimostra un gesto da lui fatto al termine dell’ultima registrazione di Uomini e Donne e riproposto poche ore fa sui social. Uomini e Donne, svolta nella relazione tra Diego e Aneta: il grande annuncio Diego Tavani e Aneta Buchtova stanno insieme da un mese ma hanno già intenzione di fare un ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) L’amicizia tra l’ex tronista die Ida, una delle dame più note del trono over, è nata già quando lui era uno dei corteggiatori dell’allora tronista Roberta Giusti. I due, infatti, parlavano e si consigliavano circa le loro vicende amorose. E l’amicizia è proseguita anche durante il trono dello chef romano, come dimostra unda lui fatto al termine dell’ultima registrazione die riproposto poche ore fa sui social., svolta nella relazione tra Diego e Aneta: il grande annuncio Diego Tavani e Aneta Buchtova stanno insieme da un mese ma hanno già intenzione di fare un ...

