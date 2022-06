Uomini e Donne, è guerra tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari? C’entra Andrea Damante (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre è in vacanza in Turchia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis ha pubblicato un TikTok che sembrava rivolto alla coppia formata dal suo ex Andrea Damante ed Elisa Visari, sua attuale giovanissima fidanzata. Nel TikTok in questione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne faceva riferimento a un fantomatico fidanzato che starebbe ancora con la sua attuale fiamma solo perché la ex di lui non parla e non lo smaschera (alludendo dunque a eventuali corna). Tutti hanno visto nel TikTok di Giulia a un riferimento ad Andrea Damante ed Elisa Visari, pensando che la De Lellis sappia qualcosa di compromettente sull’ex. A rispondere per le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre è in vacanza in Turchia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta,Deha pubblicato un TikTok che sembrava rivolto alla coppia formata dal suo exed, sua attuale giovanissima fidanzata. Nel TikTok in questione, l’ex corteggiatrice difaceva riferimento a un fantomatico fidanzato che starebbe ancora con la sua attuale fiamma solo perché la ex di lui non parla e non lo smaschera (alludendo dunque a eventuali corna). Tutti hanno visto nel TikTok dia un riferimento aded, pensando che la Desappia qualcosa di compromettente sull’ex. A rispondere per le ...

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - artefatti : Una scena che per oltre due millenni s'è ripetuta molte volte su queste strade antiche. Un fiume di uomini, donne e… - Gerardos92 : Un pensiero a tutti i #cristiani Nigeriani che hanno perso la vita nel vile attacco terroristico, donne uomini e pu… -