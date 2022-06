Ultima settimana in compagnia di Pomeriggio 5: pe Barbara d’Urso arrivano le ferie (Di lunedì 6 giugno 2022) Due settimane in più rispetto a quanto era stato previsto a inizio stagione. Pomeriggio 5 si è allungato di qualche giorno, per continuare a informare il pubblico di Canale 5 in diretta con Barbara d’Urso. Il programma andrà in onda dal 6 al 10 giugno, per l’Ultima settimana e poi, come anticipato dalla conduttrice stessa, si tornerà a settembre. A dispetto delle voci circolare, la d’Urso ha rinnovato il suo contratto con Mediaset e Pomeriggio 5, non è un programma in discussione. Per il momento, al posto del programma di Barbara d’Urso, andranno in onda dei film, i classici del ciclo di Rosamunde Pilcher. Nessun programma, almeno nelle prossime settimane, prenderà il posto di Pomeriggio 5. Nessuna notizia ufficiale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Due settimane in più rispetto a quanto era stato previsto a inizio stagione.5 si è allungato di qualche giorno, per continuare a informare il pubblico di Canale 5 in diretta con. Il programma andrà in onda dal 6 al 10 giugno, per l’e poi, come anticipato dalla conduttrice stessa, si tornerà a settembre. A dispetto delle voci circolare, laha rinnovato il suo contratto con Mediaset e5, non è un programma in discussione. Per il momento, al posto del programma di, andranno in onda dei film, i classici del ciclo di Rosamunde Pilcher. Nessun programma, almeno nelle prossime settimane, prenderà il posto di5. Nessuna notizia ufficiale ...

