Tiro a volo | quarta tappa Coppa del Mondo 2022 | Cainero e Rossetti terzi nel mixed team di skeet

(Di lunedì 6 giugno 2022) Buone notizie per l’Italia dalladelladeldia Baku. Chiarae Gabrielesi sono presi il terzo posto nella gara didi– in concomitanza con la Repubblica Ceca (Sumova-Tomecek) – battendo, nel loro Bronze Medal Match (1), la coppia di Stati Uniti 2, formata da Caitlin Connor e Phillip Russell Jungman col netto score di 6 punti a 0. A fare propria la gara invece, nel Gold Medal Match, è stata la supercoppia di Stati Uniti 1: il campionissimo Vincent Hancock e la bravissima Austen Jevell Smith non hanno infatti lasciato scampo alla Germania di Tilo Schreirer e Christine Wenzel battendoli col punteggio di ...