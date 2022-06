Strage in una chiesa in Nigeria, numerosi morti e feriti: i motivi dell’attacco (Di lunedì 6 giugno 2022) Strage in una chiesa in Nigeria: l’attacco ha provocato numerosi morti e feriti? Quali sono stati i motivi del massacro? Nella giornata di domenica 5 giugno, è stata compiuta una Strage in una chiesa in Nigeria. In un primo momento, il quotidiano di Lagos The Nation Newpaper e alcuni testimoni aveva riferito di circa 25-50 vittime ma, alla luce delle informazioni diffuse nella mattinata di lunedì 6 giugno, pare che il bilancio ufficiale sia pari a 21 vittime. A quanto si apprende, un gruppo di uomini armati ha improvvisamente fatto irruzione all’interno della chiesa cattolica di San Francesco Saverio di Owo, nello stato di Ondo, in Nigeria. Dopo aver fatto irruzione, i soggetti hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022)in unain: l’attacco ha provocato? Quali sono stati idel massacro? Nella giornata di domenica 5 giugno, è stata compiuta unain unain. In un primo momento, il quotidiano di Lagos The Nation Newpaper e alcuni testimoni aveva riferito di circa 25-50 vittime ma, alla luce delle informazioni diffuse nella mattinata di lunedì 6 giugno, pare che il bilancio ufficiale sia pari a 21 vittime. A quanto si apprende, un gruppo di uomini armati ha improvvisamente fatto irruzione all’interno dellacattolica di San Francesco Saverio di Owo, nello stato di Ondo, in. Dopo aver fatto irruzione, i soggetti hanno ...

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - ale_garibbo : @Marco_dreams Sono armi, ma non sono alla portata del primo frustrato che vuol fare una strage nella scuola dove si… - danieledv79 : RT @BaglioniLaura: Il Presidente della Nigeria incontra Putin per chiedere lo sblocco del grano. Dopo 36 ore una strage in Nigeria. Terrori… -