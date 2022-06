Severodonetsk sotto attacco Russia, colpite città vicine (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua l’assalto russo su Severodonetsk, nella regione di Luhansk, dove le forze armate di Mosca stanno lanciando colpi di mortaio e di artiglieria contro i soldati ucraini che difendono la città. Lo riferisce l’esercito ucraino, spiegando che nell’attacco russo sono anche state colpite le vicine città di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove. Danneggiate, inoltre, infrastrutture nelle città di Metolkino, Borivske, Ustynivka e Toshkivka, secondo l’ultimo rapporto diffuso dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe stanno anche bombardando le infrastrutture civili degli insediamenti di Chernihiv e Sumy, affermano i militari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua l’assalto russo su, nella regione di Luhansk, dove le forze armate di Mosca stanno lanciando colpi di mortaio e di artiglieria contro i soldati ucraini che difendono la. Lo riferisce l’esercito ucraino, spiegando che nell’russo sono anche stateledi Slovyansk, Lysychansk e Orikhove. Danneggiate, inoltre, infrastrutture nelledi Metolkino, Borivske, Ustynivka e Toshkivka, secondo l’ultimo rapporto diffuso dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe stanno anche bombardando le infrastrutture civili degli insediamenti di Chernihiv e Sumy, affermano i militari. L'articolo proviene da Italia Sera.

