Severodonetsk: bombardamenti decuplicati. Situazione in 'rapida evoluzione' (Di lunedì 6 giugno 2022) Sempre più intensa e violenta pressione russa in Donbass. Il governatore della regione: combattimenti ferocissimi. In regione Kharkiv 3 morti per bombardamento Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) Sempre più intensa e violenta pressione russa in Donbass. Il governatore della regione: combattimenti ferocissimi. In regione Kharkiv 3 morti per bombardamento

