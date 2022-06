Sceglie la morte con sedazione profonda | la storia di Fabio Ridolfi

Leggi su zon

(Di lunedì 6 giugno 2022)è l’uomo di soli 46 anni che decide per mezzo delladi mettere fine alla sua vita dopo 18 anni di sofferenze. Originario di Fermignano in provincia di Pesaro,ha dichiarato grazie al puntatore oculare che la sua malattia gli sta provocando una malattia ormai riconosciuta come insopportabile, ma che lo Stato purtroppo continua ad ignorarlo e pertanto ha dovutore la strada della, che metterà si fine alle sofferenze, ma prolungherà l’agonia delle persone che gli sono vicine. La notizia arriva tramite un comunicato dell’associazione Luca Coscioni, che afferma il ritardo, di circa 40 giorni, con cui il Comitato Etico ha risposto alla richiesta di...