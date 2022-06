Advertising

CalcioPillole : #Sassuolo, le parole di Carnevali sul futuro di #Scamacca e sul possibile affondo su #Gnonto. - Luxgraph : Gnonto nel mirino del Sassuolo, Carnevali: 'Contatti avviati' - sportli26181512 : #Sassuolo, #Carnevali vuole #Gnonto: 'Contatti avviati con lo Zurigo': Il direttore generale neroverde commenta anc… - calciomercatopp : Sassuolo, Carnevali vuole Gnonto: 'Contatti avviati con lo Zurigo' - calciomercatoit : ??? #Sassuolo - #Carnevali conferma i contatti per #Gnonto e su #Scamacca: 'Al momento nulla di concreto'… -

Ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato e direttore generale del, Giovanni, conferma l'interesse del club neroverde sul protagonista indiscusso di Italia - Germania ...... il suo nome era già nel mirino di alcune compagini di Serie A come la Roma e ile proprio dalla società neroverde arriva una conferma. E' l'amministratore delegato Giovanniche, ...Sassuolo, Carnevali sul futuro di Scamacca: "Per ora non c'è nulla..." Il direttore generale neroverde dà un suo parere sulla sessione estiva definendola "interessante" e allontana, almeno a parole, l ...Durante il calciomercato il Sassuolo potrebbe ricevere offerte per i suoi migliori talenti, ecco le parole di Carnevali su questo argomento.