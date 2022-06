Sampdoria | summit a Roma tra Giampaolo e Romei | ecco com’è andata

(Di lunedì 6 giugno 2022), oggi incontro traper definire le prossime mosse della società blucerchiata.È andato in scena questo pomeriggio ailcon Marco. Presenti alla riunione l’avvocato Antonioe – in collegamento da Genova – anche il presidente dellaMarco Lanna e i consiglieri Alberto Bosco e Gianni Panconi. Come raccolto da sampnews24.com, non si è trattato di un incontro per capire se proseguire o meno con il tecnico, quanto più di unin cui si sono dettate le linee guida della prossima sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

