Sabatini è pronto a ripartire: per lui spunta una pista europea? (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l'addio alla Salernitana, Walter Sabatini è pronto a ripartire: l'ex ds dei granata conferma l'interessa di un club estero Giornate senza riposo per Walter Sabatini dopo l'addio alla Salernitana. Dopo il reciproco scambio di accuse con Iervolino, il ds è pronto a tornare al calcio. Di seguito le sue parole a Fanpage.it. «Il telefono ha già squillato. Sono in attesa di un colloquio con una grande società, ma non in Italia. Ho dato la mia disponibilità per parlare». Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra potrebbe essere l'Olympiakos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

