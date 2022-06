RAI – PSG vuole Koulibaly | l’agente incontra De Laurentiis

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il Paris Saint Germain fa sul serio per Kalidou. Così come svelato dal giornalista RAI Ciro Venerato a La Domenica Sportiva, il nuovo direttore del Paris Saint Germain Luis Campos, che ha preso il posto da alcune settimane di Leonardo, ha messo nel mirino il difensore senegalese. L’uomo mercato portoghese ha avuto un colloquio con Aurelio Deper avere informazioni sul costo del cartellino e sulla disponibilità a trattare. Ed allo stesso tempo Campos si sta muovendo anche con il procuratore del campione d’Africa, Fali Ramadani. Quest’ultimo sarà in città per un incontro con il presidente partenopeo, il quale ha già proposto al calciatore un rinnovo quadriennale a 4 milioni di euro più 1 di bonus a stagione. Il club parigino non è l’unico ad essere interessato a, nei giorni scorsi si è parlato con ...

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Kalidou Koulibaly. Così come svelato dal giornalista RAI Ciro Venerato a La Domenica Sportiva, il nuovo direttore del Paris Saint Germain Luis Campos, che ha pr ...Il Napoli, per il rinnovo del contratto, ha offerto a Kalidou Koulibaly quattro anni di contratto a 4mln di euro più 1 di bonus. Manca poco quindi al dentro o fuori, a meno che Koulibaly non resti al ...