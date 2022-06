Napoli, Mertens sempre più lontano. I tifosi si dividono: "E' inutile sbandierare amore se poi..." Tu non sarai mai un ex..." (Di lunedì 6 giugno 2022) La storia d'amore tra il Napoli e Dries Mertens sembra essere giunta al capolinea, visto che è notizia di queste ultime ore che l'attaccante belga per rimanere con la maglia azzurra, ha chiesto 4... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 6 giugno 2022) La storia d'tra ile Driessembra essere giunta al capolinea, visto che è notizia di queste ultime ore che l'attaccante belga per rimanere con la maglia azzurra, ha chiesto 4...

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - marcoperillo : RT @lucacerchione: Ieri, tramite email, i legali di #Mertens hanno dettato al #Napoli le condizioni per il rinnovo del belga: dagli attuali… - giovwastaken : se Mertens rimane al Napoli comunque devo andare da Luca Cerchione con la macchinetta e gli devo fare la barba -