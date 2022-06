Mediaset, Barbara D'Urso confermata a Pomeriggio 5: smentite le voci sull'addio (Di lunedì 6 giugno 2022) Negli ultimi tempi, si è fatto un gran parlare del futuro lavorativo di Barbara D'Urso. In molti erano pronti a scommettere che Mediaset fosse pronta per fare fuori Carmelita, ma, ad oggi, la realtà sembra molto diversa. La presentatrice napoletana, almeno per la prossima stagione televisiva, resterà al suo posto. Mediaset: Barbara D'Urso confermata Nessun addio in vista per Barbara D'Urso: la conduttrice napoletana, stando a quanto sostiene la pagina The Pipol Tv, resta a Mediaset. Il suo contratto è stato rinnovato per la stagione televisiva 2022/2023, motivo per cui tutto il chiacchiericcio sul suo addio degli ultimi tempi è da bollare come fake news. A dare una certezza in più ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Negli ultimi tempi, si è fatto un gran parlare del futuro lavorativo diD'. In molti erano pronti a scommettere chefosse pronta per fare fuori Carmelita, ma, ad oggi, la realtà sembra molto diversa. La presentatrice napoletana, almeno per la prossima stagione televisiva, resterà al suo posto.D'Nessunin vista perD': la conduttrice napoletana, stando a quanto sostiene la pagina The Pipol Tv, resta a. Il suo contratto è stato rinnovato per la stagione televisiva 2022/2023, motivo per cui tutto il chiacchiericcio sul suodegli ultimi tempi è da bollare come fake news. A dare una certezza in più ...

