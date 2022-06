Mantova, "C'è un neonato in una borsa": donna chiama la polizia... ma era un pupazzo di Peppa Pig (Di lunedì 6 giugno 2022) commenta Una donna stava facendo una passeggiata ai giardini di viale Piave a Mantova quando, a terra, ha visto una testina sbucare da una sacchetto. Spaventata, ha subito avvisato la polizia, dicendo:... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) commenta Unastava facendo una passeggiata ai giardini di viale Piave aquando, a terra, ha visto una testina sbucare da una sacchetto. Spaventata, ha subito avvisato la, dicendo:...

