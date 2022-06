Madonna a seno nudo al Pride | esplode la polemica | ' Gesto inqualificabile e irrispettoso'

Agenzia_Ansa : Madonna a seno nudo al Pride, polemiche a Cremona. Il centrodestra contro il patrocinio. Il patron della Cremonese:… - piero_aurelio : RT @Massimi06250625: GLI OMOSESSUALI ORGOGLIOSI PRETENDONO RISPETTO MA NON DANNO RISPETTO - GAY PRIDE BLASFEMO A CREMONA: MADONNA A SENO SU… - compare_toto : RT @Massimi06250625: GLI OMOSESSUALI ORGOGLIOSI PRETENDONO RISPETTO MA NON DANNO RISPETTO - GAY PRIDE BLASFEMO A CREMONA: MADONNA A SENO SU… - aelredo : RT @SERGIOBERLATO: La Madonna raffigurata a seno scoperto al Cremona Pride: è mancando di rispetto a tutti i fedeli ed alla religione crist… - 72Tlove3 : RT @SERGIOBERLATO: La Madonna raffigurata a seno scoperto al Cremona Pride: è mancando di rispetto a tutti i fedeli ed alla religione crist… -

Nel mirino, in particolare, la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da, con ilscoperto . Una rappresentazione giudicata blasfema e subito ...... come già accaduto in passato durante manifestazioni di questo tipo, ha svelato tutta la sua componente intollerante e discriminatoria, esibendo una statua della, con tanto di aureola, a...Nel mirino, in particolare, la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da Madonna, con il seno scoperto. Una rappresentazione giudicata blasfema e subito ...Il corteo per le strade di Cremona (foto da Facebook). Rivendicazioni e confronti. Nonostante alcuni si siano concentrati solo su quell'immagine per parlare del primo pride di Cremona, le note positiv ...