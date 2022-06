M5s, i due milioni di euro che mancano all’associazione: «I parlamentari non versano più» (Di lunedì 6 giugno 2022) Al M5s mancano all’incirca due milioni di euro. Il tesoriere dell’associazione grillina Claudio Cominardi, approvando il bilancio 2021, ha spiegato che si aggirano intorno a quella cifra i mancati introiti che dovrebbero arrivare da deputati e senatori. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, racconta oggi Repubblica, devono versare ogni mese mille euro al partito per l’autofinanziamento. Altri 1.500 euro andrebbero in teoria indirizzati al fondo restituzioni. Ma molti di loro non lo fanno più. In tutto sarebbero 80-90, ovvero un terzo degli eletti, quelli che hanno smesso di farlo. Per ragioni più o meno legittime. Come quella della legittimità dell’associazione stessa, vista la causa civile che pende davanti al tribunale di Napoli. O la consulenza da più di 200 mila ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Al M5sall’incirca duedi. Il tesoriere dell’associazione grillina Claudio Cominardi, approvando il bilancio 2021, ha spiegato che si aggirano intorno a quella cifra i mancati introiti che dovrebbero arrivare da deputati e senatori. Idel Movimento 5 Stelle, racconta oggi Repubblica, devono versare ogni mese milleal partito per l’autofinanziamento. Altri 1.500andrebbero in teoria indirizzati al fondo restituzioni. Ma molti di loro non lo fanno più. In tutto sarebbero 80-90, ovvero un terzo degli eletti, quelli che hanno smesso di farlo. Per ragioni più o meno legittime. Come quella della legittimità dell’associazione stessa, vista la causa civile che pende davanti al tribunale di Napoli. O la consulenza da più di 200 mila ...

