M5S, Ferrara: rifiuti, Gualtieri abbandona due mln cittadini (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “La situazione rifiuti a Roma è peggiorata. Togliere i netturbini dalle periferie per farli lavorare al centro è abbandonare due milioni di romani. Il piano per risolvere a Natale di questo passo non porterà risultati neanche a Ferragosto. Dovrebbero fare meno annunci propagandistici”. Lo scrive in un tweet il vice presidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “La situazionea Roma è peggiorata. Togliere i netturbini dalle periferie per farli lavorare al centro ère due milioni di romani. Il piano per risolvere a Natale di questo passo non porterà risultati neanche a Ferragosto. Dovrebbero fare meno annunci propagandistici”. Lo scrive in un tweet il vice presidente dell’Assemblea capitolina Paolo. (Agenzia Dire)

Advertising

AlexaMargaRevo : RT @Newsinunclick: Se non vogliamo tradire le future generazioni e l’impegno solenne assunto dall’Unione europea di diventare il primo cont… - Newsinunclick : Se non vogliamo tradire le future generazioni e l’impegno solenne assunto dall’Unione europea di diventare il primo… - LmbSvs : @M5S_Senato @gianluc_ferrara Venite pagati profumatamente anche per questo. zione diplomatica fatela subito, basta… - Gia_Felino : RT @ilmanifesto: Ferrara, M5S: «Voteremo solo la risoluzione che sosterrà la via diplomatica» | il manifesto - zetagram : @M5S_Senato @gianluc_ferrara I nazisti usano le vostre bombe europee per ammazzare i civili ucraini. I nazionalisti… -