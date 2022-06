L'attacco al grano di Vladimir Putin (Di lunedì 6 giugno 2022) Con l'attacco diretto al grano, forse è ora che anche i paesi accomodatisi nella posizione dell'indifferenza verso l'aggressività russa comincino a farsi qualche domanda e magari tentare qualche cambio di strategia. Le tre "cose" principali Fatto #1 La lista dei Putiniani di complemento (quella del Corriere della Sera) forse non era del Copasir, il servizio di sicurezza dice di non saperne nulla ma di star comunque lavorando su filoni simili. La lista potrebbe essere stata una specie di sondaggio su un fenomeno più ampio e con presenze più rilevanti. Fatto #2 L'Ue muove la prima mossa sul salario minimo, le successive toccano agli stati. L'Italia accoglie l'esortazione europea in mezzo a un po' di confusione sul tema e mentre si rispolvera l'annosa questione del cuneo fiscale e contributivo. La posizione della Cisl è ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Con l'diretto al, forse è ora che anche i paesi accomodatisi nella posizione dell'indifferenza verso l'aggressività russa comincino a farsi qualche domanda e magari tentare qualche cambio di strategia. Le tre "cose" principali Fatto #1 La lista deiiani di complemento (quella del Corriere della Sera) forse non era del Copasir, il servizio di sicurezza dice di non saperne nulla ma di star comunque lavorando su filoni simili. La lista potrebbe essere stata una specie di sondaggio su un fenomeno più ampio e con presenze più rilevanti. Fatto #2 L'Ue muove la prima mossa sul salario minimo, le successive toccano agli stati. L'Italia accoglie l'esortazione europea in mezzo a un po' di confusione sul tema e mentre si rispolvera l'annosa questione del cuneo fiscale e contributivo. La posizione della Cisl è ...

