Isola 2022, scoppia il pentola - gate: Carmen Di Pietro non si trattiene. Ecco cos'è accaduto (Di lunedì 6 giugno 2022) All'Isola dei famosi basta poco per accendere gli animi e litigare: la situazione è precaria sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello del cibo. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: '... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) All'dei famosi basta poco per accendere gli animi e litigare: la situazione è precaria sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello del cibo. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: '...

Advertising

ShootersykEku : Bufale? Questi delinquenti'corrotti?!'andrebbero arrestati con le loro famiglie ed estinte su un'isola x evitare… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 16, anticipazioni puntata 6 Giugno: Guendalina Tavassi in studio #isola #IsoladeiFamosi #Tavassi… - SocialArtistOF2 : Le anticipazioni della puntata di questa sera dell'#Isola! - zazoomblog : Isola dei Famosi: ex concorrente rivela quanti chili ha perso in Honduras - #Isola #Famosi: #concorrente #rivela - zazoomblog : Isola dei Famosi ultima edizione in onda su Mediaset? I rumor - #Isola #Famosi #ultima #edizione -