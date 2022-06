Il Napoli attende Fabian Ruiz | quanto chiederebbe De Laurentiis per la cessione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilha già sbloccato il mercato in entrata con i colpi Mathias Olivera (già ufficiale) e Khvicha Kvaratskhelia (manca solo la firma), ma le questioni più spinose riguardano i rinnovi. Sia per i giocatori in scadenza al 30 giugno (Mertens e Ospina ad esempio) che per quelli che anno ancora un anno di contratto (Koulibaly etra gli altri) non ci sono ancora certezze assolute. FOTO: Getty –A proposito del centrocampista spagnolo, Deancora una risposta dai suoi agenti e, proprio come per Koulibaly, le opzioni sono tre: permanenza fino a fine contratto, rinnovo o. In caso di addio, ilha già fissato il prezzo dell’ex Betis: la cifra, per ...