Il Corriere stila liste di proscrizione: combattono Putin facendo peggio di lui (Di lunedì 6 giugno 2022) La differenza, riteniamo, che ancora esiste tra una democrazia liberale come l'Italia e un regime pseudodemocratico come la Russia, è che dalle nostre parti il dissenso dovrebbe essere non solo permesso, ma tutelato. Esiste forse una democrazia senza una minoranza? È ancora legittimo essere contrari alla spedizione di armi in Russia? Si può criticare Mario Draghi per le sue posizioni filo-atlantiche? Vedete, questo Giornale ha poco da farsi perdonare. Era filo-atlantico quando la sinistra sfilava per le strade bruciando le bandiere americane. Era filo-Nato quando i missili in Europa piacevano solo a pochi tra gli intellettuali che oggi ci danno lezione di americanismo. È lo è tutt'ora. Senza se e senza ma, e soprattutto senza un passato da far dimenticare. Non abbiamo scheletri nell'armadio e per noi non c'è una lotta che continua. Ecco perché quando leggiamo, come è successo ieri, sul ... Leggi su nicolaporro

