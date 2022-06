Il cardinale | preparatevi all' esodo degli affamati - Esteri - quotidiano net

(Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo l'associazione Oxfam, in Africa 1 persona su 5 soffre di denutrizione La crisi del grano è la spada di Damocle sul futuro del continente africano. Quanto sta accadendo in Ucraina ha fatto già ...

Advertising

gervix4 : Se Maldini resta dopo l'incontro con Cardinale, preparatevi ad almeno due acquisti di livello top, se vai via invece auguri al Milan. -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Della "polveriera africana" parla ilDieudonné Nzapalainga, balzato alle cronache internazionali per aver inaugurato nel 2015, al fianco di papa Francesco, il Giubileo della misericordia ...Come segno, segno con cui inizia l'estate, adesso vivete un momento astrologico ...con questa Luna in Vergine, approfittatene perché poi arriva Giove negativo. Acquario momenti di ... Il cardinale: preparatevi all’esodo degli affamati L’allarme dell’africano Nzapalainga. "La crisi del grano spinge i prezzi alimentari, prevedo rivolte e l’assalto ai confini dell’Europa" ...Siccome gli incontri a porte chiuse non sono mai a porte realmente chiuse, è emerso che nella discussione tra Francesco e i vescovi vi sarebbe stato anche “l’incidente di Firenze” (leggi) ...