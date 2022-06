Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta: “Onorata che abbiano partecipato in tanti” (Di lunedì 6 giugno 2022) Terminati i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Si sono conclusi i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Quattro giorni di parate, concerti e feste per il traguardo della sovrana. Un traguardo unico, 70 anni di regno, mai raggiunto da nessuno. La Regina ha così voluto ringraziare tutti con un comunicato ad hoc. “Quando si tratta di festeggiare 70 anni come vostra Regina non ci sono manuali, è la prima volta”, afferma la sovrana nella nota diffusa dai canali social della Royal Family. Sono Onorata e profondamente commossa che così tante persone abbiano partecipato. Se non sono stata presente a ogni evento, il mio cuore è stato con tutti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Terminati i festeggiamenti per ildidellaSi sono conclusi i festeggiamenti per ildidella. Quattro giorni di parate, concerti e feste per il traguardo della sovrana. Un traguardo unico, 70 anni di regno, mai raggiunto da nessuno. Laha così voluto ringraziare tutti con un comunicato ad hoc. “Quando si tratta di festeggiare 70 anni come vostranon ci sono manuali, è la prima volta”, afferma la sovrana nella nota diffusa dai canali social della Royal Family. Sonoe profondamente commossa che così tante persone. Se non sono stata presente a ogni evento, il mio cuore è stato con tutti ...

