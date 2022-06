Giletti e non solo, i talk show sono ormai merce avariata: l’approfondimento è tutta un’altra cosa (Di lunedì 6 giugno 2022) Probabilmente ci toccherà pure ringraziarlo Massimo Giletti per la sua trasferta moscovita e per la deludente performance che ne è scaturita. A tal punto deludente – e qui sta il motivo del ringraziamento – da riuscire (si spera) ad assestare l’atteso colpo di grazia al talk show inteso come approfondimento giornalistico. Se non ora quando, verrebbe da dire. Pensateci: un conduttore italiano che dalla Piazza Rossa intervista Massimo Cacciari che sta in Italia, ha già poco senso. L’intervista, sempre in video-collegamento, alla russa Maria Zacharova, portavoce del ministro Lavrov, che probabilmente stazionava nei paraggi di Giletti, ne ha ancora meno. Non ne ha alcuno, infine, la pretesa (di Giletti) di strappare un impegno per la pace ad una funzionaria del governo di Mosca (la Zacharova, appunto) ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Probabilmente ci toccherà pure ringraziarlo Massimoper la sua trasferta moscovita e per la deludente performance che ne è scaturita. A tal punto deludente – e qui sta il motivo del ringraziamento – da riuscire (si spera) ad assestare l’atteso colpo di grazia alinteso come approfondimento giornalistico. Se non ora quando, verrebbe da dire. Pensateci: un conduttore italiano che dalla Piazza Rossa intervista Massimo Cacciari che sta in Italia, ha già poco senso. L’intervista, sempre in video-collegamento, alla russa Maria Zacharova, portavoce del ministro Lavrov, che probabilmente stazionava nei paraggi di, ne ha ancora meno. Non ne ha alcuno, infine, la pretesa (di) di strappare un impegno per la pace ad una funzionaria del governo di Mosca (la Zacharova, appunto) ...

