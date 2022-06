Fiorentina | Italiano | «La bellezza di questa città merita una squadra coraggiosa»

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’allenatore dellaha fatto il punto sulla sua prima stagione sulla panchina viola Vincenzo, allenatore della, in una lunga intervista a DAZN ha parlato della sua prima stagione sulla panchina dellaviola. FIRENZE – «Non sono il tipo che ama andare in giro a piedi, ma Firenze ti obbliga ad andare un po’ a scoprire i lati fantastici della, ovunque ti giri c’è qualcosa da ammirare. E poi si mangia benissimo. Dichiarai già nella prima conferenza che ladiunae un calcio che rispecchi Firenze, quest’anno ci siamo riusciti spesso e abbiamo riacceso l’entusiasmo. La ...

Advertising

Fiorentinanews : Cecchi: 'Voglio un Italiano sorridente sulla panchina della #Fiorentina. Per lui è sacrosanto chiedere quali sono i… - calciomercatopp : Fiorentina, Italiano: 'Commisso sempre presente. Il Viola Park cambierà il futuro del club' - fabiochiarugi : RT @UFiorentina: ?VINCENZO ITALIANO? ??? A Firenze la gente è malata per la Fiorentina ed è bellissimo. Mi dicono spesso che continuano a n… - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Malesani grande ispirazione, era all'avanguardia' -

L'allenatore dellaha fatto il punto sulla sua prima stagione sulla panchina viola Vincenzo, allenatore della, in una lunga intervista a DAZN ha parlato della sua prima stagione ...Commenta per primo Immediatamente dopo l'annuncio dell'addio di Alvaro Odriozola , ladi Vincenzoha iniziato subito la ricerca per sostituire il laterale difensivo: dopo l'ottima stagione del numero 29 viola, adesso il club ha il dovere di trovare un sostituto all'...Nella nuova puntata di 'Day Off' su Dazn, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano racconta la sua 'Firenze Experience'. Il Viola Park è un'idea del presidente Commisso e secondo me sarà un centr ...FIRENZE - Settimana importante per la Fiorentina: tra mercoledì e venerdì è atteso l'incontro tra il tecnico viola Vincenzo Italiano e Joe Barone. L'incontro ovviamente sarà incentrato sulle strategie ...