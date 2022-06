Fate: The Winx Saga 2: una clip mostra Flora, interpretata da Paulina Chávez (Di lunedì 6 giugno 2022) Una clip di Fate: The Winx Saga 2 permette di vedere per la prima volta Flora, interpretata dall'attrice Paulina Chávez. Fate: The Winx Saga 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e, durante l'evento Geeked Week è stata condivisa la prima clip che mostra l'arrivo di Flora. Il personaggio è interpretato da Paulina Chávez ed è mostrato nel video mentre incontra di nuovo Terra, con cui ha un grande rapporto di amicizia. Tra i nuovi arrivi nel cast di Fate: The Winx Saga in occasione della seconda stagione, oltre a Paulina ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022) Unadi: The2 permette di vedere per la prima voltadall'attrice: The2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e, durante l'evento Geeked Week è stata condivisa la primachel'arrivo di. Il personaggio è interpretato daed èto nel video mentre incontra di nuovo Terra, con cui ha un grande rapporto di amicizia. Tra i nuovi arrivi nel cast di: Thein occasione della seconda stagione, oltre a...

