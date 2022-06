Ex Salernitana, Sabatini: “L’Inter e il PSG si sono fatti avanti per Emerson” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra alcune incomprensioni e dissapori con il presidente Iervolino, Sabatini ha lasciato la Salernitana rivelando alcuni retroscena Leggi su mediagol (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra alcune incomprensioni e dissapori con il presidente Iervolino,ha lasciato larivelando alcuni retroscena

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, #Iervolino attacca #Sabatini: 'Un bugiardo, non sa nemmeno mandare una mail' - OfficialUSS1919 : ???? L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la st… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SALERNITANA, SI VA VERSO LA ROTTURA CON SABATINI Alla base di tutto divergenze col presidente… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Ex Salernitana, Sabatini: “L’Inter e il PSG si sono fatti avanti per Emerson” - Mediagol : Ex Salernitana, Sabatini: “L’Inter e il PSG si sono fatti avanti per Emerson” -