Dybala | a fine mese l’annuncio sulla sua nuova squadra

Bisognerà ancora aspettare fino a fine mese, dopo il 20 giugno, per sapere in quale squadra giocherà in futuro Paulo Dybala. Il futuro di Dybala non sarà deciso entro breve tempo. Il giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione della Joya che lascerà la Juve a parametro zero. L'argentino andrà in vacanza e farà il punto con il suo agente Antun il prossimo 20 giugno. Negli ultimi giorni del mese, quindi, potrebbe annunciare la sua nuova squadra.

